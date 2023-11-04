СМИ: Главе МИД Хорватии пришлось извиняться за попытку поцеловать Бербок

Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман накануне попал в скандал после того, как попытался поцеловать свою немецкую коллегу Анналену Бербок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Инцидент произошел во время позирования для группового фото. Сначала хорватский министр пытался пожать руку Бербок, а затем попытался ее поцеловать. В это время немецкий министр уклонилась от поцелуя.

Bild

Этот инцидент вызвал значительный резонанс, в частности в Хорватии. Крупнейшая хорватская газета "Jutarnji list" вышла с заголовками: "Позор".

Как отмечает Bild, Грлич-Радман опоздал на фотосессию и таким образом пытался поздороваться с Бербок.

После этого хорватский министр извинился, заявив, что хотел "тепло" поприветствовать коллегу.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони разошлась со своим многолетним партнером, журналистом Андреа Джамбруно, которого недавно защищала после его скандальных высказываний об изнасиловании.