Прем'єрка Мелоні захищає свого партнера, який потрапив у скандал заявами про зґвалтування

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні виступила на захист свого партнера, італійського журналіста Андреа Джамбруно, який потрапив у скандал через висловлювання про зґвалтування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Мелоні заявила, що слова Джамбруно були неправильно розтлумачені.

"Я думаю, що Андреа Джамбруно поспішно і впевнено сказав щось відмінне від того, що було інтерпретовано більшістю", – сказала вона.

Скандал із Джамбруно розгорівся після того, як він в ефірі своєї програми на телеканалі Rete4 сказав, що жінки можуть уникнути зґвалтування, якщо не будуть сильно напиватися.

"Якщо ви йдете на танці, ви маєте повне право напитися... але якщо ви не напиваєтеся і не втрачаєте глузд, ви також можете уникнути певних проблем, бо тоді ви ризикуєте натрапити на "вовка", – сказав журналіст.

Коментуючи висловлювання свого партнера, Мелоні додала, що її мати давала їй подібну пораду, коли вона була молодшою.

"Я бачу в цьому щось подібне до того, що моя мама казала мені, коли я виходила з дому в дитинстві: очі відкриті, а голова на плечах", – сказала вона.

"Я думаю, що це порада, яку багато батьків дали б своїм дітям. Я не знаходжу в ній жодного виправдання людей, які ґвалтують", – додала глава італійського уряду.

Вона також попросила також припинити допитувати її через слова журналіста, який, за її словами, повинен мати свободу преси.

"Я прошу вас на майбутнє не просити мене відповідати за те, що журналіст, вільно висловлюючи свою думку, заявляє на телебаченні. Я не думаю, що я повинна бути тим, хто говорить те, що він повинен говорити", – зазначила Мелоні.

Джамбруно й раніше потрапляв у подібні скандали. У липні цього року він заявив, що до рекордної спеки в Італії не можуть бути причетні зміни клімату.

Раніше цього року італійський суд викликав обурення виправдальним вироком щодо шкільного прибиральника, якого звинувачували в домаганнях до 17-річної учениці: чоловіка виправдали, тому що домагання тривали лише "близько п'яти-десяти секунд".