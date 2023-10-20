Мелоні розійшлася зі своїм партнером після його сексистських висловлювань

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні розійшлася зі своїм багаторічним партнером, журналістом Андреа Джамбруно, якого нещодавно захищала після його скандальних висловлювань про зґвалтування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Минулого місяця Мелоні заявила журналістам, що її не можна засуджувати за висловлювання Джамбруно, і в майбутньому вона не відповідатиме на питання про його поведінку.

Розрив стався в той час, коли прем'єр-міністерка відзначає свій перший рік на посаді на чолі правого коаліційного уряду, який захищає традиційну сім'ю як одну з ознак своєї політики.

"Мої стосунки з Андреа Джамбруно, які тривали майже 10 років, закінчуються. Наші шляхи поступово розійшлися, і прийшов час визнати це", – зазначила Мелоні у дописі в соцмережі.

Прем'єрка заявила, що не відволікатиметься на труднощі в особистому житті, сказавши, що "всі ті, хто сподівався послабити мене, завдавши удару вдома", не матимуть успіху.

У пари, яка познайомилася в телестудії в 2014 році, є семирічна донька.

Андреа Джамбруно – ведучий програми новин на телеканалі Mediaset, що входить до медіагрупи MFE, яка належить спадкоємцям покійного Сільвіо Берлусконі, колишнього прем'єр-міністра і соратника Мелоні.

Цього тижня інше сатиричне телевізійне шоу Mediaset показало поза ефіром відеоуривки з програми Джамбруно, на яких він нецензурно висловлюється, торкається свого паху і, схоже, залицяється до колеги-жінки.

На другому аудіозаписі, що вийшов в ефір у четвер, Джамбруно говорить про те, що він у стосунках і каже колегам, що вони можуть працювати з ним, якщо візьмуть участь у груповому сексі.

У серпні тележурналіст зазнав широкої критики за коментарі, які багато хто сприйняв як звинувачення жертви, після справи про групове зґвалтування.

Марко Фурфаро з опозиційної Демократичної партії заявив, що коментарі Джамбруно були "чистим шовінізмом і сексизмом.... брудом, який не потребує коментарів".