Блінкен зустрівся з очільником Палестинської адміністрації 

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом на тлі напруги між ізраїльськими поселенцями і палестинцями на Західному березі річки Йордан.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Зустріч Блінкена з Аббасом відбулася у неділю в Рамаллі – на Західному березі. Перед цим з моменту ескалації на Близькому Сході 7 жовтня вони двічі зустрічалися у Йордані.

Блінкен сказав, що на зустрічах у Тель-Авіві в п’ятницю почув "чіткі зобов’язання" щодо готовності влади Ізраїлю боротися з екстремізмом на Західному березі і США "будуть пильно стежити за ситуацією, щоб гарантувати, що наші друзі будуть дотримуватися цього зобов’язання".

Держсекретар раніше висловив припущення, що можливо Палестинська адміністрація знову буде владою у секторі Гази, якщо пануванню ХАМАС покладуть край.

У палестинських органах охорони здоров’я стверджують, що з 7 жовтня на Західному березі загунили 150 палестинців – майже стільки ж, як за увесь 2022 рік.

Також на зустрічі у Тель-Авіві Блінкен заявив, що США визнають повне право Ізраїлю захищатися, але має значення, як це здійснюють, і цивільне населення в Газі має бути захищене.

За інформацією ЗМІ, США очікують, що найближчими днями Ізраїль змінить тактику боїв проти ХАМАС, зменшивши масштаби атак з повітря і зосередившись на тактичних наземних операціях.