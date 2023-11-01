Bloomberg: США та Ізраїль обговорюють варіанти контролю над Газою

США та Ізраїль вивчають декілька варіантів майбутнього сектору Гази після того, як ізраїльським силам вдасться витіснити ХАМАС.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з обговореннями, пише "Європейська правда".

За словами джерел, ці розмови викликані необхідністю терміново розробити план щодо майбутнього Гази, оскільки почалося наземне вторгнення ізраїльських військ.

Один із варіантів, який обговорюють, включає можливість створення багатонаціональних сил, до складу яких можуть увійти американські війська.

Другий варіант передбачає створення миротворчих сил за зразком тих, що здійснюють нагляд за виконанням мирного договору між Єгиптом та Ізраїлем 1979 року.

Третій варіант передбачає тимчасовий нагляд за Газою з боку Організації Об'єднаних Націй.

Співрозмовники агентства, які попросили не називати їхніх імен, підкреслили, що переговори все ще перебувають на ранній стадії і багато що може змінитися.

Усі варіанти становлять політичну небезпеку для президента Джо Байдена та інших країн, включаючи країни Перської затоки. Байден вважає, що піддавати небезпеці навіть невеликий контингент американських військ може виявитися політично ризикованим, за словами особи, знайомої з його думкою. США не близькі до прийняття такого рішення, додало джерело.

Крім того, ще не ясно, чи можуть арабські країни бути зацікавлені в участі, сказав інший співрозмовник.

За словами людей, обізнаних з цим питанням, одним із можливих варіантів було б надання тимчасового контролю над Газою країнам регіону за підтримки військ США, Британії, Німеччини та Франції.

Деякі американські посадовці вважають ці варіанти передчасними або малоймовірними. Держсекретар Ентоні Блінкен натякнув на цю проблему у вівторок на засіданні Сенату, зазначивши, що США розглядають низку варіантів майбутнього Гази.

"Ми не можемо допустити повернення до статус-кво, коли Газою керує ХАМАС", – сказав Блінкен, який у п'ятницю вирушить до Ізраїлю.

"Ми також не можемо допустити – і ізраїльтяни самі починають з цієї пропозиції – щоб Ізраїль керував або контролював Газу. Між цими двома точками є безліч можливих перестановок, які ми зараз дуже уважно розглядаємо, як і інші країни", – сказав він.

Ізраїльські офіційні особи неодноразово заявляли, що вони не мають наміру окупувати Газу, але вони також говорили, що продовження правління ХАМАС є неприйнятним після нападу 7 жовтня.

Нагадаємо, напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на важливості недопущення того, аби війна між угрупованням ХАМАС та Ізраїлем переросла у "великий регіональний конфлікт".

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван також говорив, що Штати бачать "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході.