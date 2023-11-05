Блинкен встретился с главой Палестинской администрации

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Палестинской администрации Махмудом Аббасом на фоне напряжения между израильскими поселенцами и палестинцами на Западном берегу реки Иордан.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Встреча Блинкена с Аббасом состоялась в воскресенье в Рамалле – на Западном берегу. Перед этим с момента эскалации на Ближнем Востоке 7 октября они дважды встречались в Иордане.

Блинкен сказал, что на встречах в Тель-Авиве в пятницу услышал "четкие обязательства" относительно готовности властей Израиля бороться с экстремизмом на Западном берегу и США "будут пристально следить за ситуацией, чтобы гарантировать, что наши друзья будут придерживаться этого обязательства".

Госсекретарь ранее высказал предположение, что возможно Палестинская администрация снова будет властью в секторе Газа, если господству ХАМАС положат конец.

В палестинских органах здравоохранения утверждают, что с 7 октября на Западном берегу заболели 150 палестинцев – почти столько же, как за весь 2022 год.

Также на встрече в Тель-Авиве Блинкен заявил, что США признают полное право Израиля защищаться, но имеет значение, как это осуществляют, и гражданское население в Газе должно быть защищено.

По информации СМИ, США ожидают, что в ближайшие дни Израиль изменит тактику боев против ХАМАС, уменьшив масштабы атак с воздуха и сосредоточившись на тактических наземных операциях.