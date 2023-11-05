Місцеві вибори у Молдові: поліція і спостерігачі розповіли про виявлені порушення

Спостерігачі, поліція та журналісти зафіксували серію проблем під час місцевих виборів у Молдові, що проходять у неділю 5 листопада.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Спостерігачі організації Promo-LEX заявили, що зареєстрували понад 600 різних порушень, що більше, ніж на попередніх виборах.

Серед іншого, це переривання зйомки на виборчих дільницях, агітація, помилки у виборчих списках (22 випадки), кілька випадків організованого підвозу виборців, 45 інцидентів порушення таємниці голосування, а саме фотографування бюлетеня.

У Генеральному інспектораті поліції заявили, що теж фіксували випадки незаконної агітації, організованого підвозу виборців, фотографування бюлетенів, за що загрожує штраф від 300 до 2,5 тисяч леїв (майже 5 тисяч гривень).

Повідомляють про "крадіжку" бюлетеня у Кишиневі, чоловіка затирмала поліція.

Деякі виборці у Кишиневі скаржилися кореспонденту Newsmaker, що не знайшли себе у списках на дільниці, де вони зареєстровані.

У місті Бєльци кандидат від "Нашої Партії" Александр Петков" звернувся до поліції через розсилку СМС-повідомлень з агітацією за нього, що надійшла з австрійського номера і до якої кандидат і партія, за його словами, не мають жодного відношення. На думку Петкова, розсилку організував хтось із політичних опонентів з метою дискредитувати його.

У Кишиневі повідомляли про СМС-розсилку з іншого іноземного номера з агітацією проти чинного мера Іона Чебана.

У Центральній виборчій комісії надвечір оголосили, що у 820 із 898 населених пунктів країни вибори вже можна вважати такими, що відбулися.

Нагадаємо, у Молдові в неділю обирають 898 мерів і 11 058 членів місцевих рад. Щоб вибори визнали дійсними, необхідно, щоб у них узяла участь щонайменше чверть від кількості виборців, занесених до виборчих списків у кожному виборчому окрузі.

При цьому за два дні до виборів комісія з надзвичайних ситуацій Молдови виключила з передвиборчих перегонів усіх кандидатів від політичної партії "Шанс" – нового проєкту проросійського олігарха-втікача Ілана Шора.

Таке рішення ухвалили на підставі звіту голови Служби інформації та безпеки Молдови Александра Мустяце, згідно з яким Росія активізувала гібридну війну проти країни, кинувши на це мільярд леїв і підключивши кримінальне угруповання Шора.