Местные выборы в Молдове: полиция и наблюдатели рассказали о выявленных нарушениях

Наблюдатели, полиция и журналисты зафиксировали серию проблем во время местных выборов в Молдове, проходящих в воскресенье 5 ноября.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Наблюдатели организации Promo-LEX заявили, что зарегистрировали более 600 различных нарушений, что больше, чем на предыдущих выборах.

Среди прочего, это прерывание съемки на избирательных участках, агитация, ошибки в избирательных списках (22 случая), несколько случаев организованного подвоза избирателей, 45 инцидентов нарушения тайны голосования, а именно фотографирование бюллетеня.

В Генеральном инспекторате полиции заявили, что тоже фиксировали случаи незаконной агитации, организованного подвоза избирателей, фотографирования бюллетеней, за что грозит штраф от 300 до 2,5 тысяч леев (почти 5 тысяч гривен).

Сообщают о "краже" бюллетеня в Кишиневе, мужчину задержала полиция.

Некоторые избиратели в Кишиневе жаловались корреспонденту Newsmaker, что не нашли себя в списках на участке, где они зарегистрированы.

В городе Бельцы кандидат от "Нашей Партии" Александр Петков" обратился в полицию из-за рассылки СМС-сообщений с агитацией за него, поступившей с австрийского номера и к которой кандидат и партия, по его словам, не имеют никакого отношения. По мнению Петкова, рассылку организовал кто-то из политических оппонентов с целью дискредитовать его.

В Кишиневе сообщали о СМС-рассылке с другого иностранного номера с агитацией против действующего мэра Иона Чебана.

В Центральной избирательной комиссии под вечер объявили, что в 820 из 898 населенных пунктов страны выборы уже можно считать состоявшимися.

Напомним, в Молдове в воскресенье выбирают 898 мэров и 11 058 членов местных советов. Чтобы выборы признали действительными, необходимо, чтобы в них приняла участие не менее четверти от количества избирателей, внесенных в избирательные списки в каждом избирательном округе.

При этом за два дня до выборов комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы исключила из предвыборной гонки всех кандидатов от политической партии "Шанс" – нового проекта беглого пророссийского олигарха Илана Шора.

Такое решение приняли на основании отчета главы Службы информации и безопасности Молдовы Александра Мустяце, согласно которому Россия активизировала гибридную войну против страны, бросив на это миллиард леев и подключив криминальную группировку Шора.