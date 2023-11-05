Аеропорт Гамбурга відновив роботу після інцидентом із захопленням заручників

Аеропорт Гамбурга відновив роботу після майже 20 годин вимушеної перерви через чоловіка, який захопив у заручниці свою маленьку доньку.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Майже одразу після того, як чоловік здався поліції, аеропорт оголосив про відновлення роботи.

Втім, багато із запланованих на неділю 286 рейсів все ж не відбудуться, або вирушать із великими затримками.

Через інцидент у суботу постраждали понад 3000 пасажирів, а у неділю – понад 34,5 тисячі людей.

Нагадаємо, операція тривала з вечора суботи. Чоловік в’їхав автомобілем на злітну смугу і оголосив заручницею 4-річну дитину – власну дочку, яку він хотів забрати до Туреччини, а дружина не дала на це згоди.

З того моменту пасажирів з літаків евакуювали, роботу аеропорту зупинено, як і залізничні рейси до нього.

Перемовини правоохоронців зі зловмисником тривали усю ніч та наступної доби, повідомляють, що вони велися турецькою мовою.

Також журналісти дізналися, що чоловік вже мав проблеми з законом – у 2022 році він на кілька місяців нелегально забрав дочку до Туреччини, за що отримав покарання у вигляді штрафу.