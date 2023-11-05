Аэропорт Гамбурга возобновил работу после инцидента с захватом заложников

Аэропорт Гамбурга возобновил работу после почти 20 часов вынужденного перерыва из-за мужчины, который захватил в заложницы свою маленькую дочь.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Почти сразу после того, как мужчина сдался полиции, аэропорт объявил о возобновлении работы.

Однако многие из запланированных на воскресенье 286 рейсов все же не состоятся, или отправятся с большими задержками.

Из-за инцидента в субботу пострадали более 3000 пассажиров, а в воскресенье – более 34,5 тысячи человек.

Напомним, операция продолжалась с вечера субботы. Мужчина въехал на автомобиле на взлетную полосу и объявил заложницей 4-летнего ребенка – собственную дочь, которую он хотел забрать в Турцию, а жена не дала на это согласия.

С того момента пассажиров из самолетов эвакуировали, работу аэропорта остановили, как и железнодорожные рейсы к нему.

Переговоры правоохранителей со злоумышленником продолжались всю ночь и последующие сутки, сообщают, что они велись на турецком языке.

Также журналисты узнали, что мужчина уже имел проблемы с законом – в 2022 году он на несколько месяцев нелегально забрал дочь в Турцию, за что получил наказание в виде штрафа.