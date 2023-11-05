В аеропорту Гамбурга тривають переговори з чоловіком, який тримає в заручниках дитину

Робота аеропорту Гамбурга залишається зупиненою через чоловіка, який взяв у заручники власну доньку, поліція продовжує переговори з ним.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Переговори з чоловіком тривали протягом ночі і продовжилися вдень. Близько 10 ранку поліція повідомляла, що ситуація залишається незмінною. Близько 11 ранку додали, що у чоловіка є вогнепальна зброя та, можливо, вибухівка. Головним пріоритетом поліції залишається безпека дитини.

Повідомляють також, що чоловіку 35 років і розмову з ним ведуть турецькою. Крім того, стало відомо, що матір дівчинки раніше повідомляла у поліцію про її можливе викрадення.

У поліції вважають, що фізично з дитиною все добре.

Photo: Bodo Marks / dpa. Автомобіль нападника знаходиться за літаком

Нагадаємо, операція триває з вечора суботи. Чоловік в’їхав автомобілем на злітну смугу і оголосив заручницею 4-річну дитину – власну дочку, яку він хоче забрати до Туреччини, а дружина не дала на це згоди.

З того моменту пасажирів з літаків евакуювали, роботу аеропорту зупинено, як і залізничні рейси до нього.