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Дівчинку-заручницю в аеропорту Гамбурга звільнили: зловмисник здався поліції

Неділя, 5 листопада 2023, 15:49

Після багатьох годин перемовин чоловік, який виїхав на злітну смугу в аеропорту Гамбурга і оголосив заручницею свою 4-річну доньку, без опору здався поліції.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда". 

У поліції повідомили, що операція завершилася: 35-річний чоловік вийшов з авто разом з дочкою і здався без опору. 

Дитина фізично не постраждала. 

Нагадаємо, операція тривала з вечора суботи. Чоловік в’їхав автомобілем на злітну смугу і оголосив заручницею 4-річну дитину – власну дочку, яку він хотів забрати до Туреччини, а дружина не дала на це згоди. 

З того моменту пасажирів з літаків евакуювали, роботу аеропорту зупинено, як і залізничні рейси до нього.

Перемовини правоохоронців зі зловмисником тривали усю ніч та наступної доби, повідомляють, що вони велися турецькою мовою. 

Тим часом у Варшаві суд дав згоду на 3-місячний арешт чоловіка, який у п'ятницю скоїв напад з мачете на кількох перехожих.

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