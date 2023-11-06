Націоналісти в уряді Словаччини критикують Фіцо за нібито підтримку України на саміті ЄС  

Підтримка Словаччиною висновків саміту Європейської Ради, які включають військову допомогу Україні, була зустрінута несхваленням з боку лідера Словацької національної партії Андрея Данко.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Прем’єр Роберт Фіцо заявив на саміті, що готовий долучитися до фінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільйонів євро, якщо будуть виконані його умови, включаючи гарантії від корупції та можливості для словацьких компаній.

"Те, що Роберт Фіцо підтримав це, я з цим не згоден. У тексті можна побачити військову підтримку, але він чітко дав зрозуміти, що ми відкидаємо військову допомогу", – сказав Данко в інтерв'ю Hospodárske noviny, додавши, що він передасть свої почуття Фіцо.

Участь в уряді з націоналістами призвела до того, що партію Фіцо SMER виключили з Партії європейських соціалістів. Тепер Данко заявляє, що хоче спробувати свої сили на парламентських виборах в ЄС наступного року, оскільки він не впевнений у довговічності нового уряду.

Данко також критикує урядові дії міністрів "Гласу". Він незадоволений новим міністром освіти Томашем Друкером, який офіційно заявив, що "неурядові організації в школах не є проблемою".

Але націоналісти наполягають на ухваленні закону в російському стилі, який би називав організації, що отримують фінансування з-за кордону, "іноземними агентами". Данко також звинуватив міністра охорони здоров'я Зузану Долінкову в тому, що вона наполягає на обов'язковій вакцинації, що вона спростувала.

Раніше партія Данко вже наробила галасу під час формування уряду, коли їхній кандидат на посаду міністра навколишнього середовища Рудольф Гуляк був відхилений президенткою Зузаною Чапутовою через заперечення зміни клімату та погрози на адресу активістів. Тоді націоналісти поступилися і представили нового кандидата, Томаша Тарабу, який заявив, що не вважає людину найбільшою загрозою для природи.

Раніше націоналісти отримували лише одне місце в Європарламенті. У 2009 році Ярослав Пашка став їхнім першим депутатом Європарламенту і приєднався до вже неіснуючої групи "Європа свободи і демократії".

Нагадаємо, вже за перші два дні роботи нового словацького уряду його очільник Роберт Фіцо відзначився низкою антиукраїнських заяв.

Серед іншого, він заявив про припинення військової підтримки України. А ше більш гучною та скандальною заявою Фіцо стали слова про Україну як про "найбільш корумповану країну в світі", через що, на його думку, немає підстав для подальшої фінансової підтримки Києва.

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