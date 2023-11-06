Националисты в правительстве Словакии критикуют Фицо за якобы поддержку Украины на саммите ЕС  

Поддержка Словакией выводов саммита Европейского Совета, которые включают военную помощь Украине, была встречена неодобрением со стороны лидера Словацкой национальной партии Андрея Данко.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Премьер Роберт Фицо заявил на саммите, что готов присоединиться к финансовой помощи Украине в размере 50 миллионов евро, если будут выполнены его условия, включая гарантии от коррупции и возможности для словацких компаний.

"То, что Роберт Фицо поддержал это, я с этим не согласен. В тексте можно увидеть военную поддержку, но он четко дал понять, что мы отвергаем военную помощь", – сказал Данко в интервью Hospodárske noviny, добавив, что он передаст свои чувства Фицо.

Участие в правительстве с националистами привело к тому, что партию Фицо SMER исключили из Партии европейских социалистов. Теперь Данко заявляет, что хочет попробовать свои силы на парламентских выборах в ЕС в следующем году, поскольку он не уверен в долговечности нового правительства.

Данко также критикует правительственные действия министров "Гласа". Он недоволен новым министром образования Томашем Друкером, который официально заявил, что "неправительственные организации в школах не являются проблемой".

Но националисты настаивают на принятии закона в российском стиле, который бы называл организации, получающие финансирование из-за рубежа, "иностранными агентами". Данко также обвинил министра здравоохранения Зузану Долинкову в том, что она настаивает на обязательной вакцинации, что она опровергла.

Ранее партия Данко уже наделала шума во время формирования правительства, когда их кандидат на должность министра окружающей среды Рудольф Гуляк был отклонен президентом Зузаной Чапутовой из-за отрицания изменения климата и угроз в адрес активистов. Тогда националисты уступили и представили нового кандидата, Томаша Тарабу, который заявил, что не считает человека самой большой угрозой для природы.

Ранее националисты получали только одно место в Европарламенте. В 2009 году Ярослав Пашка стал их первым депутатом Европарламента и присоединился к уже несуществующей группе "Европа свободы и демократии".

Напомним, уже за первые два дня работы нового словацкого правительства его глава Роберт Фицо отличился рядом антиукраинских заявлений.

Среди прочего, он заявил о прекращении военной поддержки Украины. А еще более громким и скандальным заявлением Фицо стали слова об Украине как о "самой коррумпированной стране в мире", из-за чего, по его мнению, нет оснований для дальнейшей финансовой поддержки Киева.

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