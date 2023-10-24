Скандальний кандидат в уряд Словаччини відмовився від посади

Одіозний словацький політик Рудольф Гуляк, чию кандидатуру на посаду міністра з питань довкілля відмовилась підтримувати президентка, вирішив зняти свою кандидатуру.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Aktuality.

За словами політика, виникло питання, чи не буде його особа вирішальною у розколі коаліційного уряду, що формується в Словаччині.

"Таким чином, я точно не дозволю (опозиційній) "Прогресивній Словаччині" перемогти", – прокоментував Гуляк своє рішення, додавши, що продовжить займатися питаннями екології на посаді голови парламентського комітету з питань сільського господарства та довкілля.

Словацька національна партія висуне на посаду міністра навколишнього середовища Томаша Тарабу, який заявив, що відкликання кандидатури Гуляка було зроблено для того, щоб новий уряд можна було сформувати до четверга, і його майбутній очільник Роберт Фіцо міг взяти участь у саміті Євросоюзу в Брюсселі.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова відмовилася затвердити кандидатуру Гуляка на посаду міністра з питань довкілля через його заперечення зміни клімату та історію агресії щодо активістів.

Зовнішньополітичні коментарі Гуляка під час теледебатів змусили лідерів майбутньої коаліції дистанціюватися від нього.

Перед цим Чапутова заявила, що готова схвалити уряд на чолі з проросійським експрем'єр-міністром Робертом Фіцо лише в тому випадку, якщо він змінить свою кандидатуру на посаду міністра з питань довкілля.

11 жовтня Фіцо підписав меморандум про формування коаліції з партією "Голос" і проросійською Словацькою національною партією.

У межах коаліційної угоди Smer-SD отримала право призначати прем’єр-міністра та шістьох інших міністрів. "Голос" отримає пост спікера парламенту, яким, швидше за все, стане лідер партії Петер Пеллегріні, та сім міністерських посад в уряді, а Словацька національна партія – позиції трьох міністрів.

Детальніше читайте у статті "ЄвроПравди": Словаччині готують проросійський уряд: що чекати від нової влади країни-сусідки України