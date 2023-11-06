Росіяни більше не намагаються потрапити в Литву на автомобілях

Литовська митниця заявила, що понад місяць не фіксує спроб в'їзду в країну автомобілів з російськими реєстраційними номерами.

Як пише "Європейська правда", про це BNS заявила представниця Митного департаменту Ірміна Фролова-Мілашене, повідомляє LRT.

За її словами, зараз спроб в'їзду з російськими номерами немає, тоді як за перші два тижні після запровадження обмежень зафіксували 70 випадків.

"Зараз такої проблеми немає. Проблема була в перший тиждень, потім ті, хто в'їжджає, дізналися про це і більше не намагаються в'їхати (до Литви)", – зазначила Фролова-Мілашене.

Вона також нагадала, що автомобілі з російськими номерами, які в'їхали на територію країни раніше, мають залишити її до 11 березня наступного року.

"З цієї дати буде вжито заходів – автомобілі, зареєстровані в Росії, можуть бути затримані і навіть конфісковані, якщо будуть відповідні судові рішення. Поки що митниця таких заходів не вживає", – уточнила представник Митного департаменту.

Згідно з роз'ясненням Єврокомісії санкції, запроваджені ЄС проти Росії минулого року, поширюються і на особистий транспорт з російською реєстрацією громадян РФ.

Наразі усі країни Балтії заборонили в’їзд авто з номерами РФ. Також ці заборони ввели Польща, Фінляндія, Норвегія і Болгарія.

Між тим росіяни користуються калінінградським транзитним поїздом для того, щоб потрапити до Євросоюзу через Литву.