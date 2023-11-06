Россияне больше не пытаются попасть в Литву на автомобилях

Литовская таможня заявила, что больше месяца не фиксирует попыток въезда в страну автомобилей с российскими регистрационными номерами.

Как пишет "Европейская правда", об этом BNS заявила представительница Таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене, сообщает LRT.

По ее словам, сейчас попыток въезда с российскими номерами нет, тогда как за первые две недели после введения ограничений зафиксировали 70 случаев.

"Сейчас такой проблемы нет. Проблема была в первую неделю, потом те, кто въезжает, узнали об этом и больше не пытаются въехать (в Литву)", – отметила Фролова-Милашене.

Она также напомнила, что автомобили с российскими номерами, которые въехали на территорию страны ранее, должны покинуть ее до 11 марта следующего года.

"С этой даты будут приняты меры – автомобили, зарегистрированные в России, могут быть задержаны и даже конфискованы, если будут соответствующие судебные решения. Пока что таможня таких мер не принимает", – уточнила представитель Таможенного департамента.

Согласно разъяснению Еврокомиссии санкции, введенные ЕС против России в прошлом году, распространяются и на личный транспорт с российской регистрацией граждан РФ.

Все страны Балтии запретили въезд авто с номерами РФ. Также эти запреты ввели Польша, Финляндия, Норвегия и Болгария.

Тем временем россияне пользуются калининградским транзитным поездом для того, чтобы попасть в Евросоюз через Литву.