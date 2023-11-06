У Німеччині заявили про готовність взяти на себе роль лідера НАТО для захисту від агресії РФ

Німеччина готова взяти на себе роль лідера в НАТО, на чому союзники наполягали десятиліттями, і захищати східний фланг Альянсу від російської агресії.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, якого цитує Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну НАТО став ще більш важливим.

"Оскільки ми не можемо очікувати, що Росія відмовиться від своїх імперських фантазій в найближчі роки і десятиліття, ми в Альянсі робимо значний внесок у надійне і ефективне стримування", – зазначив Пісторіус.

Раніше Пісторіус заявив про важливість зміцнення армії країни для здатності відбити потенційну агресію.

Перед цим він закликав до нового менталітету в суспільстві перед лицем криз, подібних до кризи на Близькому Сході – на його думку, існує небезпека війни в Європі.