Міністр оборони Німеччини: Треба звикати до думки, що війна в Європі можлива

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликає до нового менталітету в суспільстві перед лицем криз, подібних до кризи на Близькому Сході – на його думку, існує небезпека війни в Європі.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ZDF, повідомляє "Європейська правда".

Пісторіус вважає, що конфлікт на Близькому Сході та війна Росії проти України повинні мати наслідки і в німецькому суспільстві.

"Ми повинні звикнути до думки, що в Європі може виникнути загроза війни", – сказав міністр.

Німеччина, за його словами, повинна бути здатна захистити себе, це стосується як Бундесверу, так і суспільства: "Ми повинні стати придатними до війни".

У той же час, Німеччина зробить все у близькосхідному конфлікті, щоб не допустити подальшої ескалації.

Пісторіус відкинув звинувачення в тому, що федеральний уряд занадто повільно реагує на так званий поворотний момент: "Швидше, ніж зараз, не буває". Він наголосив, що було не лише створено спеціальний фонд для Бундесверу на суму 100 мільярдів євро, але й змінено структури.

Але Бундесвер був занедбаний протягом тривалого часу, сказав Пісторіус. "Все, що було зіпсовано за 30 років, на жаль, не може бути виправлено за 19 місяців", – зазначив він.

Але до кінця цього десятиліття Німеччина буде в зовсім іншому становищі, запевнив міністр.

Нагадаємо, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що з огляду на очевидну радість президента РФ Владіміра Путіна у зв’язку з подіями на Близькому Сході, ЄС ще уважніше відстежує ситуацію в Україні.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в середині жовтня дав зрозуміти, що нинішня ескалація на Близькому Сході не призведе до обмеження німецької підтримки України.