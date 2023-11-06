В Германии заявили о готовности взять на себя роль лидера НАТО для защиты от агрессии РФ

Германия готова взять на себя роль лидера в НАТО, на чем союзники настаивали десятилетиями, и защищать восточный фланг Альянса от российской агрессии.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, которого цитирует Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По его словам, после полномасштабного вторжения РФ в Украину НАТО стал еще более важным.

"Поскольку мы не можем ожидать, что Россия откажется от своих имперских фантазий в ближайшие годы и десятилетия, мы в Альянсе делаем значительный вклад в надежное и эффективное сдерживание", – отметил Писториус.

Ранее Писториус заявил о важности укрепления армии страны для способности отразить потенциальную агрессию.

Перед этим он призвал к новому менталитету в обществе перед лицом кризисов, подобных кризису на Ближнем Востоке – по его мнению, существует опасность войны в Европе.