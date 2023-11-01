Міністр оборони Німеччини: Маємо бути готовими вести оборонну війну

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про важливість зміцнення армії країни для здатності відбити потенційну агресію.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За його словами, Німеччина має підготуватися до потенційного військового нападу. Він наголосив, що необхідність зробити це стосується не лише короткострокової перспективи.

"В такому випадку ми маємо бути готовими вести оборонну війну. Незалежно від того, які партії будуть при владі з 2025 року, вони не зможуть відмовитися від цієї відповідальності", – зазначив Пісторіус.

Міністр заявив, що коли спеціальний фонд Бундесверу, який становить 100 мільярдів євро, буде вичерпаний, необхідно постійно відслідковувати дотримання витрат у 2% від ВВП на оборону.

Раніше Пісторіус закликав до нового менталітету в суспільстві перед лицем криз, подібних до кризи на Близькому Сході – на його думку, існує небезпека війни в Європі.

Нагадаємо, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що з огляду на очевидну радість президента РФ Владіміра Путіна у зв’язку з подіями на Близькому Сході, ЄС ще уважніше відстежує ситуацію в Україні.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в середині жовтня дав зрозуміти, що нинішня ескалація на Близькому Сході не призведе до обмеження німецької підтримки України.