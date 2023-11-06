Лідер сепаратистів Каталонії Пучдемон став фігурантом ще однієї справи в Іспанії

Суд Мадрида в понеділок оголосив про розслідування стосовно лідера каталонських сепаратистів Карлоса Пучдемона і ще 10 людей у справі про таємну організацію "Демократичне цунамі", яку вважають причетною до організації низки протестів проти іспанського уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

У постанові суду йдеться, що Пучдемон у серпні 2019 року був у Женеві, де брав участь у зустрічах "Демократичного цунамі", а також безпосередньо консультував організаторів руху. Як доказ цитуються перехоплені розмови політика з каталонськими сепаратистами.

Головуючий суддя у справі вважає, що дії "Демократичного цунамі" можуть становити "різні правопорушення", які "можуть розглядатися як акти тероризму".

Усіх обвинувачених суд викликав для надання свідчень. Та, позаяк Пучдемон як депутат Європейського парламенту має імунітет, він лише запросив його добровільно з'явитись до Мадрида.

"Демократичне цунамі" вважають причетним до акції з блокування аеропорту Барселони у жовтні 2019 року на знак протесту проти засудження лідерів каталонських лідерів до тюремного ув'язнення.

Як відомо, проти Карлоса Пучдемона в Іспанії вже відкрили кримінальну справу через його роль у спробі відокремлення Каталонії у 2017 році. Щоб уникнути переслідування, він виїхав до Бельгії шість років тому, після чого був обраний до Європарламенту.

Звинувачення проти Пучдемона з'являється тоді, коли він веде переговори з Соціалістичною робітничою партією Іспанії про підтримку її лідера, чинного голови уряду Педро Санчеса на посаді прем'єр-міністра, в обмін на амністію каталонських сепаратистів.

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