Формування уряду Іспанії: партія прем’єра досягла згоди з сепаратистами Каталонії

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчес може бути приведений до присяги на другий термін раніше, ніж очікувалося, після того, як його Соціалістична партія, PSOE, уклала угоду з Республіканськими лівими Каталонії щодо амністії для учасників спроби відокремлення у 2017 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Хоча формального "так" Республіканських лівих Каталонії (ERC) все ще не було після зустрічі третьої особи в PSOE Сантоса Сердана з лідером сепаратистів Карлесом Пучдемоном (JxCat) у понеділок, партія, яка підтримала Санчеса після останніх виборів, нарешті поступилася.

Очікується, що суперечливий закон про амністію буде зареєстрований у парламенті в четвер, а перше голосування щодо інавгурації Санчеса, яке PSOE хоче провести простою більшістю голосів, може відбутися вже 8 або 9 листопада, повідомила в середу громадська телерадіокомпанія RTVE.

Щоб взяти участь у з'їзді Партії європейських соціалістів (PES) у Малазі 10-11 листопада в якості нового прем'єр-міністра Іспанії, Санчес тисне на PSOE, щоб прискорити переговори.

Але надзвичайно важлива угода вже була розкритикована Мігелем Телладо, заступником секретаря головної опозиційної партії в парламенті, Народної партії (PP).

Він засудив "лицемірство" PSOE, яка уклала угоду в той самий день, коли у вівторок принцеса Леонор присягнула на вірність конституції. За словами Теллада, ця угода є "найбільшою атакою на верховенство права в нашій демократичній історії".

Спочатку JxCat і ERC визначили закон про амністію і проведення референдуму про самовизначення Каталонії як дві необхідні умови підтримки нового уряду Санчеса, але в той час як останнє було виключено як таке, що суперечить конституції, перше вже було в політичному плані PSOE після дострокових загальних виборів 23 липня.

Наразі Пучдемон і президент регіонального уряду Каталонії (Женералітату) Пере Арагонес (ERC), схоже, задоволені тим, що Санчес погодився на першу з їхніх вимог, зазначили в середу політичні аналітики.

Тисячі людей вийшли в неділю в Мадриді проти планів амністії каталонських сепаратистів на акцію протесту.

Санчес потребує підтримки 33 депутатів нижньої палати парламенту від партії Sumar, а також інших партій, у тому числі тих, що виступають за незалежність Каталонії та Країни Басків, у своєму прагненні продовжити термін перебування на посаді прем'єр-міністра.

Якщо соціалісти і каталонські партії, що виступають за незалежність, не зможуть досягти угоди, країна піде на нові вибори в січні. Потенційно на цих виборах іспанці можуть дати коаліції центристів і ультраправих абсолютну більшість, якої їм не вистачило під час останнього голосування 23 липня.

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