Екслідер Каталонії оскаржує в Суді ЄС рішення Європарламенту позбавити його імунітету

Колишній голова регіонального уряду Каталонії Карлос Пучдемон, який очолював кампанію за незалежність країни від Іспанії у 2017 році, повторно оскаржує в Суді Євросоюзу рішення Європарламенту позбавити його парламентського імунітету.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Diario.

Пучдемон разом із двома іншими каталонськими депутатами-сепаратистами у вигнанні – Тоні Коміном і Кларою Понсаті – подав до Суду ЄС апеляцію на його липневе рішення, яке визнало законним позбавлення їх імунітету.

Усі троє подали оскарження пізно у п’ятницю, 15 вересня, і вже в понеділок європейський суд підтвердив отримання апеляцій. За даними ЗМІ, Пучдемон і Комін також попросять Суд ЄС тимчасово відновити їхній імунітет як депутатів Європарламенту на час розгляду апеляції.

Нагадаємо, у 2017-му Пучдемон втік з Іспанії до Бельгії, щоб уникнути судового переслідування після короткочасного проголошення незалежності, яке спонукало Мадрид взяти під свій прямий контроль регіон.

На батьківщині його звинувачують у непокорі і розкраданні коштів, які передбачають тюремне ув'язнення терміном до восьми років. За підбурювання до заколоту передбачено максимальний термін ув'язнення до 15 років.

Попередні спроби Іспанії домогтися екстрадиції Пучдемона під час його перебування в Німеччині, Бельгії та Італії не увінчалися успіхом. Нині ж Пучдемон, який досі зберігає вплив у своїй партії "Разом за Каталонію", яку раніше очолював, відіграє важливу роль в обранні нового голови уряду Іспанії.

На початку місяця він зажадав від голови уряду, лідера соціалістів Педро Санчеса закрити всі провадження проти нього. Натомість він пообіцяв сім голосів "Разом за Каталонію" у парламенті під час голосування за призначення Санчеса прем'єром.

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