Лидер сепаратистов Каталонии Пучдемон стал фигурантом еще одного дела в Испании

Суд Мадрида в понедельник объявил о расследовании в отношении лидера каталонских сепаратистов Карлоса Пучдемона и еще 10 человек по делу о тайной организации "Демократическое цунами", которую считают причастной к организации ряда протестов против испанского правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

В постановлении суда говорится, что Пучдемон в августе 2019 года был в Женеве, где участвовал во встречах "Демократического цунами", а также непосредственно консультировал организаторов движения. В качестве доказательства цитируются перехваченные разговоры политика с каталонскими сепаратистами.

Председательствующий судья по делу считает, что действия "Демократического цунами" могут представлять "различные правонарушения", которые "могут рассматриваться как акты терроризма".

Всех обвиняемых суд вызвал для дачи показаний. Но, поскольку Пучдемон как депутат Европейского парламента имеет иммунитет, он лишь пригласил его добровольно явиться в Мадрид.

"Демократическое цунами" считают причастным к акции по блокированию аэропорта Барселоны в октябре 2019 года в знак протеста против приговора лидеров каталонских лидеров к тюремному заключению.

Как известно, против Карлоса Пучдемона в Испании уже открыли уголовное дело из-за его роли в попытке отделения Каталонии в 2017 году. Чтобы избежать преследования, он выехал в Бельгию шесть лет назад, после чего был избран в Европарламент.

Обвинение против Пучдемона появляется тогда, когда он ведет переговоры с Социалистической рабочей партией Испании о поддержке ее лидера, действующего главы правительства Педро Санчеса на посту премьер-министра, в обмен на амнистию каталонских сепаратистов.

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