У Тбілісі протестували через вбивство грузина окупантами РФ у Цхінвальському регіоні

У Тбілісі відбулася стихійна акція "Ні – кривавій окупації!" проти вбивства в селі Кірбалі представниками російських окупаційних сил громадянина Грузії Тамаза Гінтурі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Грузия Online".

До парламенту Грузії з плакатами вийшли кілька десятків людей. Громадяни зібралися стихійно – через заклик у соцмережах.

На плакатах було написано: "Росія – держава-терорист!", "Росія – вбивця!", "Росія – окупант", "Краще славна смерть, ніж ганебне життя"...

7 листопада о 19:00 за Тбілісі перед будівлею парламенту також зберуться громадяни Грузії, щоб опротестувати дії російський окупаційних сил – без мікрофонів, виступів, зі свічками в руках.

Як стало відомо, у понеділок в районі грузинського села Кірбалі, що поблизу межі з окупованим Цхінвальським регіоном (Південною Осетією), російські військові вбили громадянина Грузії під час спроби затримання.

За даними спецслужби, інцидент стався 6 листопада на окупованій території. Про загиблого відомо, що він місцевий мешканець літнього віку.

Міністерство внутрішніх справ Грузії почало розслідування за фактом вбивства громадянина Грузії та викрадення ще одного російськими військовими біля села Кірбалі.