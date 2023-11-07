В Тбилиси протестовали из-за убийства грузина оккупантами РФ в Цхинвальском регионе

В Тбилиси состоялась стихийная акция "Нет – кровавой оккупации!" против убийства в селе Кирбали представителями российских оккупационных сил гражданина Грузии Тамаза Гинтури.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Грузия Online".

К парламенту Грузии с плакатами вышли несколько десятков человек. Граждане собрались стихийно – через призыв в соцсетях.

На плакатах было написано: "Россия – государство-террорист!", "Россия – убийца!", "Россия – оккупант", "Лучше славная смерть, чем позорная жизнь"...

7 ноября в 19:00 по Тбилиси перед зданием парламента также соберутся граждане Грузии, чтобы опротестовать действия российский оккупационных сил – без микрофонов и выступлений, со свечами в руках.

Как стало известно, в понедельник в районе грузинского села Кирбали, что вблизи границы с оккупированным Цхинвальским регионом (Южной Осетией), российские военные убили гражданина Грузии при попытке задержания.

По данным спецслужбы, инцидент произошел 6 ноября на оккупированной территории. О погибшем известно, что он местный житель пожилого возраста.

Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по факту убийства гражданина Грузии и похищения еще одного российскими военными возле села Кирбали.