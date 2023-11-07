Російський олігарх Усманов судитиметься з грузинськими банками за розблокування рахунків

Російський олігарх Алішер Усманов подав позови проти Нацбанку Грузії та банку "Ліберті", вимагаючи розблокувати гроші своєї компанії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють кілька грузинських ЗМІ, посилаючись на заяву грузинської юридичної фірми MKD Law.

MKD Law оголосила про подання позовів проти Національного банку Грузії та банку "Ліберті" від імені компанії "Металоінвест". Це дочірня компанія російського інвестиційного холдингу USM, де 49% належить одному з найбагатших людей у Росії Алішеру Усманову.

За словами юристів, у банку "Ліберті" "Металоінвест" мала кілька мільйонів євро, до яких їй обмежили доступ після санкцій США.

В MKD Law кажуть, що грузинський суд вже прийняв документи до розгляду, проте увесь процес може тривати кілька років.

Раніше MKD LAW представляла інтереси колишнього прем’єра Грузії, засновника правлячої партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі у його позові проти швейцарського банку Credit Suisse.

У жовтні повідомляли про обшуки у кількох об’єктах власності Усманова на півдні Баварії.

Алішер Усманов потрапив під західні санкції у лютому 2022 року, одразу після початку повномасштабної війни РФ проти України.