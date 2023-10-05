У Німеччині пройшли обшуки майна російського олігарха Усманова

Спеціальний підрозділ німецьких митників провів рейд у кількох об’єктах власності російського олігарха Алішера Усманова на півдні Баварії.

Про це повідомило видання Spiegel, пише "Європейська правда".

Активи у Німеччині, пов’язані з російським олігархом, наразі заморожені через санкції ЄС у зв’язку з повномасштабним нападом Росії на Україну.

Кілька розкішних автомобілів були конфісковані з вілли Усманова на озері Тегернзе в Роттах-Егерні, повідомило німецьке інформаційне агентство dpa. Spiegel зауважує, що наразі не має підтверджень цьому.

Окрім вілли на озері, рейди пройшли принаймні на ще одному об’єкті нерухомості Усманова у Мюнхені.

Влада Німеччини вже розпочинала рейд проти олігарха восени 2022 року. Обшук у віллі на Тегернзе тоді стосувався ухилення від сплати податків і відмивання грошей. Однак регіональний суд Франкфурта згодом визнав рейд незаконним.

Співробітники Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини (BKA) також проводили обшуки в офісах найбільшого швейцарського банку UBS у справі Усманова.