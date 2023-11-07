Российский олигарх Усманов будет судиться с грузинскими банками за разблокировку счетов

Российский олигарх Алишер Усманов подал иски против Нацбанка Грузии и банка "Либерти", требуя разблокировать деньги своей компании.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают несколько грузинских СМИ, ссылаясь на заявление грузинской юридической фирмы MKD Law.

MKD Law объявила о подаче исков против Национального банка Грузии и банка "Либерти" от имени компании "Металлоинвест". Это дочерняя компания российского инвестиционного холдинга USM, где 49% принадлежит одному из самых богатых людей в России Алишеру Усманову.

По словам юристов, в банке "Либерти" "Металлоинвест" имела несколько миллионов евро, к которым ей ограничили доступ после санкций США.

В MKD Law говорят, что грузинский суд уже принял документы к рассмотрению, однако весь процесс может занять несколько лет.

Ранее MKD LAW представляла интересы бывшего премьера Грузии, основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили в его иске против швейцарского банка Credit Suisse.

В октябре сообщалось об обысках в нескольких объектах собственности Усманова на юге Баварии.

Алишер Усманов попал под западные санкции в феврале 2022 года сразу после начала полномасштабной войны РФ против Украины.