Проукраинский экс-глава МИД Словакии собрал подписи для участия в выборах президента

Дипломат и экс-министр иностранных дел Словакии Иван Корчок собрал необходимые 15 тысяч подписей для баллотирования на пост президента, выборы которого состоятся в 2024 году.

Об этом он сообщил на пресс-конференции во вторник, пишет "Европейская правда" со ссылкой на словацкое информагентство TASR.

Корчок утверждает, что ему удалось собрать даже вдвое больше необходимого количества подписей, а в предстоящей предвыборной кампании он сосредоточится в частности на тезисе о "достройке государства".

"Прошло более 30 лет с момента образования Словакии, но когда дело доходит до завершения государства, мы остановились на полпути", – считает экс-глава словацкого МИД.

Еще одним лейтмотивом его кампании станет объединение общества, "поскольку Словакия разделена многими линиями разграничения".

Иван Корчок объявил о своем намерении баллотироваться в президенты Словакии в конце августа.

Он занимал должность министра иностранных дел Словакии с 2020 по 2022 год, после чего подал в отставку, чтобы продемонстрировать свое неодобрение политики бывшего премьер-министра Игоря Матовича. Ранее он работал послом Словакии в США и в Брюсселе.

Его потенциальная кандидатура привлекла внимание не только из-за его дипломатического опыта, но и из-за его приверженности Европейскому Союзу, НАТО и западной траектории внешней политики Словакии.

Следующие президентские выборы в Словакии должны состояться в 2024 году. Действующий президент Зузана Чапутова, которая решила уйти из политики, уже косвенно поддержала его кандидатуру.