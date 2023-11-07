Голова МЗС Грузії у Брюсселі дізнається, чи рекомендує ЄС "кандидатство" його країні
Міністр закордонних справ Грузії Ілля Дарчіашвілі у середу, 8 листопада, відвідає Брюссель, що збігається в часі з оголошенням Європейською комісією звіту про прогрес держав, які прагнуть членства в ЄС.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні грузинського МЗС.
Зазначається, що Дарчіашвілі в Брюсселі в межах візиту зустрінеться з європейським комісаром із питань розширення Олівером Варгеї.
"Під час зустрічі буде обговорений звіт ЄС про розширення, який буде опублікований 8 листопада, а також питання, пов’язані з наданням Грузії статусу кандидата й подальші кроки для вступу країни в Європейський Союз", – зазначає МЗС Грузії.
Минулого року Європейська рада відмовилась надавати Грузії статус кандидата на членство в ЄС, обмежившись визнанням європейської перспективи.
Минулого місяця прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що "з великим оптимізмом" очікує публікації оцінки Єврокомісії, від якої залежить надання Грузії статусу кандидата на вступ у ЄС.
За неофіційними даними, Єврокомісія 8 листопада справді рекомендуватиме лідерам ЄС надати "кандидатство" Грузії, але "з певними умовами для переходу до наступного кроку" – відриття переговорів.