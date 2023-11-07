Глава МИД Грузии в Брюсселе узнает, рекомендует ли ЕС "кандидатство" его стране

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили в среду, 8 ноября, посетит Брюссель, что совпадает по времени с объявлением Европейской комиссией отчета о прогрессе государств, стремящихся к членству в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении грузинского МИД.

Отмечается, что Дарчиашвили в Брюсселе в рамках визита встретится с европейским комиссаром по вопросам расширения Оливером Варгеи.

"Во время встречи будет обсужден отчет ЕС о расширении, который будет опубликован 8 ноября, а также вопросы, связанные с предоставлением Грузии статуса кандидата и дальнейшие шаги для вступления страны в Европейский Союз", – отмечает МИД Грузии.

В прошлом году Европейский совет отказался предоставлять Грузии статус кандидата на членство в ЕС, ограничившись признанием европейской перспективы.

В прошлом месяце премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что "с большим оптимизмом" ожидает публикации оценки Еврокомиссии, от которой зависит предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.

По неофициальным данным, Еврокомиссия 8 ноября действительно будет рекомендовать лидерам ЕС предоставить "кандидатство" Грузии, но "с определенными условиями для перехода к следующему шагу" – открытию переговоров.