ЗМІ: ЄС підтримає переговори про вступ з Україною й Молдовою, Грузія отримає "кандидата"

Європейський Союз, імовірно, підтримає початок переговорів про вступ для України та Молдови й надасть Грузії статус кандидата на членство, але з певними умовами.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

За даними Джозвяка, попереднє рішення ухвалили очільники офісів єврокомісарів, які представляють усіх 27 держав-членів ЄС, на зустрічі в понеділок, присвяченій розширенню.

"Завтра продовжаться переговори щодо фінальних деталей, але основні передумови вже зрозумілі: щодо України й Молдови - відкрити переговори про вступ до ЄС (ймовірно, у березні 2024-го; щодо Грузії – надати статус кандидата з умовами для переходу до наступного кроку", – написав він.

heads of cabinet of the 27 European Commissioners met today to discuss EU enlargement. talks continue tomorrow on final touches but basic premise clear:

🇺🇦&🇲🇩to open EU accession talks (likely in March '24)

🇬🇪 getting candidate status with conditions to move to next step. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 6, 2023

Нагадаємо, за неофіційними даними, Єврокомісія готується оприлюднити 8 листопада позитивну оцінку прогресу України у реформах для подальшого руху в ЄС, проте ця оцінка може містити додаткові умови.

Молдова, яка отримала "кандидатський" статус разом із Україною минулого року, також прагне почати переговори про вступ якнайшвидше.

Грузія ж хоче отримати статус кандидата на вступ до ЄС. Водночас у Євросоюзі очікують, що країни, які прагнуть стати членами ЄС, узгоджуватимуть із ним свою зовнішню політику, зокрема, у питанні санкцій.