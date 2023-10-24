Україна вже зареєструвала спільне з Rheinmetall підприємство

Спільне підприємство німецького збройового концерну Rheinmetall та "Української оборонної промисловості" вже офіційно зареєстрували минулого тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

"ТОВ "Рейнметал – Українська оборонна промисловість" було зареєстровано 18 жовтня. Радий оголосити про це під час Німецько-українського бізнес-форуму в Берліні", – повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що це підприємство буде займатися обслуговуванням і ремонтом західної техніки, яку передали Україні.

Крім того, на ньому локалізують виробництво провідних зразків техніки Rheinmetall AG.

У Rheinmetall раніше розкрили, що підприємство буде базуватися у Києві і займатиметься сервісом і технічним обслуговуванням, а також збиранням, виробництвом і розробкою військових транспортних засобів.

Нагадаємо, концерн отримав дозвіл від Федерального антимонопольного відомства Німеччини на створення спільного з Україною підприємства наприкінці вересня 2023 року.

Також повідомляли, що Україна у 2023 році стала найбільшим отримувачем німецької зброї.