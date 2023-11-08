Кулеба: ЕС нужен рынок оборонной промышленности, Украина должна быть его частью

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что ЕС нуждается в сильном рынке оборонной промышленности, а Украина и другие страны-кандидаты должны рассматриваться как его неотъемлемая часть.

Об этом он сказал в интервью Euractiv, передает "Европейская правда".

Согласно планам, принятым в начале этого года, ЕС пообещал предоставить Украине один миллион артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев, сначала используя имеющиеся запасы, а затем заключая контракты на совместные закупки и увеличивая промышленные мощности.

Однако Брюссель отстает от своих обязательств, что повышает риск того, что российские войска возьмут верх из-за массовых поставок боеприпасов из Северной Кореи в Москву.

"Мы должны задать себе вопрос – и я говорю здесь не как украинский министр иностранных дел, а как европеец – как мы собираемся побеждать в мире, когда те, кто стоит против нас, просто более эффективны в военных вопросах?" – сказал Кулеба.

"Я не осуждаю и не ставлю под сомнение обязательства и политическую волю ЕС помочь, мы глубоко благодарны за эту волю. Но что-то не так в том, как функционирует европейская оборонная промышленность, – добавил он.

ЕС нуждается в "сильном рынке оборонной промышленности как одного из ключевых столпов общей политики безопасности и обороны".

"Единственный способ увеличить производство – это создать рынок, который будет функционировать бесперебойно, и Украина и другие страны-кандидаты уже должны рассматриваться как неотъемлемая часть этого рынка", – сказал Кулеба.

"Потому что, к сожалению, потребности в безопасности или оборонные потребности в Европе будут только расти из-за нестабильности мира, в котором мы живем" – добавил он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на прошлой неделе в рамках визита в Германию встретился с гендиректором оборонного концерна Rheinmetall и обсудил с ним расширение сотрудничества немецкого и украинского оборонпрома.

Напомним, в октябре объявили, что Украина уже официально зарегистрировала совместное предприятие Rheinmetall и "Украинской оборонной промышленности".