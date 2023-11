Кулеба у Берліні зустрівся з керівником Rheinmetall: каже, що зброї стане більше

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у рамках візиту до Німеччини зустрівся з гендиректором оборонного концерну Rheinmetall та обговорив з ним розширення співпраці німецького та українського оборонпрому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter (X).

Кулеба розповів, що зустрівся у Берліні з генеральним директором Rheinmetall Арміном Паппергером.

Focused meeting in Berlin with @RheinmetallAG CEO Armin Papperger. Ukraine will have more weapons and ammunition to defend itself, protect civilians and infrastructure from Russian attacks. We discussed ways to further bolster the German and Ukrainian defense industries alliance. pic.twitter.com/Kh04qvVurZ