Кулеба у Берліні зустрівся з керівником Rheinmetall: каже, що зброї стане більше

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у рамках візиту до Німеччини зустрівся з гендиректором оборонного концерну Rheinmetall та обговорив з ним розширення співпраці німецького та українського оборонпрому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter (X).

Кулеба розповів, що зустрівся у Берліні з генеральним директором Rheinmetall Арміном Паппергером.

Focused meeting in Berlin with @RheinmetallAG CEO Armin Papperger. Ukraine will have more weapons and ammunition to defend itself, protect civilians and infrastructure from Russian attacks. We discussed ways to further bolster the German and Ukrainian defense industries alliance. pic.twitter.com/Kh04qvVurZ November 3, 2023

"В України буде більше зброї та боєприпасів, щоб захищатися, захищати цивільне населення та інфраструктуру від російських атак. Ми обговорили способи далі розвивати альянс німецької та української оборонних індустрій", – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, у жовтні оголосили, що Україна вже офіційно зареєструвала спільне підприємство Rheinmetall та "Української оборонної промисловості".

Перед цим Rheinmetall оголосив про чергове замовлення від Бундесверу на постачання понад 150 тисяч артилерійських боєприпасів, які призначені для України.

Також повідомляли, що Україна у 2023 році стала найбільшим отримувачем німецької зброї.