Италия отправит на Ближний Восток судно-госпиталь для раненых из Газы

Италия отправит на Ближний Восток корабль своего военно-морского флота, оборудованный под госпиталь, для помощи раненым в результате боевых действий жителям сектора Газа.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Итальянское судно Vulcano оснащено больничными палатами и операционными. Сейчас корабль находится в порту города Чивитавеккья вблизи Рима, а на Ближнем Востоке разместится "вблизи зоны боевых действий".

На судне будет 170 членов экипажа, медиков и спасателей. Еще тридцать доставят в регион самолетом.

Кроме него, Италия отправит в Газу полевой госпиталь для помощи раненым.

"Мы станем первой страной, которая начинает гуманитарную операцию в этом районе, и надеемся, что к нам присоединятся другие", – заявил министр обороны Гвидо Крозетто.

Он пояснил, что выбор именно военного судна обусловлен тем, что это единственный в Италии корабль, оборудованный под госпиталь.

Также на этой неделе сообщалось, что Франция ведет переговоры с Египтом о создании госпиталя на суше для раненых в секторе Газа, где продолжается военная операция Израиля против ХАМАС.

На прошлой неделе Израиль обратился к Германии, Франции и Италии с просьбой предоставить госпитальные суда для лечения раненых из сектора Газа.