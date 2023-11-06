Франція обговорює з Єгиптом створення польового шпиталю для поранених в Газі

Франція веде переговори з Єгиптом про створення військово-медичного закладу на землі для поранених в секторі Гази, де триває військова операція Ізраїлю проти ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив в інтерв'ю ліванській газеті L'Orient le Jour, повідомляє Reuters.

За його словами, обговорюють надання французької військової медичної допомоги, яка включала би проведення хірургічних операцій травмованих у результаті боїв.

Наразі Єгипет підготував польовий госпіталь в Шейх-Зувейді, що в 15 км від пункту пропуску Рафах в Газі, для лікування евакуйованих з зони бойових дій.

9 листопада в Парижі відбудеться міжнародна гуманітарна конференція для цивільного населення Гази з метою координації міжнародних зусиль, спрямованих на допомогу палестинцям, які перебувають у секторі.

Очікують, що там також розглянуть питання створення морського коридору для доставки гуманітарної допомоги в Газу, а також можливість використання кораблів для надання допомоги пораненим, евакуйованим з Гази.

Раніше повідомляли, що Франція відправить свій другий вертольотоносець до узбережжя сектора Гази, щоб надати медичну допомогу людям, які постраждали від ізраїльських бомбардувань.

Перед цим Ізраїль звернувся до Німеччини, Франції та Італії з проханням надати шпитальні судна для лікування поранених із сектора Гази.

Тим часом влада Кіпру спільно з партнерами в Європейському Союзі та на Близькому Сході опрацьовує створення морського коридору для доставлення гуманітарної допомоги в сектор Гази з головного порту острова Лімасол.