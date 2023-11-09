Сейм Литвы назначил дату президентских выборов

Сейм Литвы принял решение, согласно которому президентские выборы в стране состоятся 12 мая следующего года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Спикер литовского парламента Виктория Чмилите-Нильсен, внося проект в Сейм в начале этой недели, заявила, что эта дата определяется обстоятельствами, изложенными в Конституции.

"Согласно 80 статье Конституции, очередные президентские выборы проводятся в последнее воскресенье за два месяца до окончания срока президентских полномочий. Действующий президент Гитанас Науседа принял присягу и получил все полномочия президента 12 июля 2019 года. Поэтому очередные президентские выборы должны состояться 12 мая 2024 года", – отметила она.

Весной Сейм объявил, что 12 мая в Литве состоится также обязательный референдум о легализации множественного гражданства.

Согласно последним опросам, действующий президент Гитанас Науседа остается самым популярным политиком в Литве.

В то же время он еще не решил, будет ли баллотироваться на второй срок на президентских выборах в следующем году.