Польща підтвердила, що серед заручників ХАМАС є польські громадяни

Польща підтвердила, що серед захоплених бойовиками ХАМАС заручників є громадяни Польщі.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це сказав міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау під час спілкування з журналістами у Парижі.

Рау повідомив, що серед людей, яких бойовики ХАМАС забрали з собою у сектор Гази після нападу на Ізраїль 7 жовтня, є громадяни Польщі.

Він зазначив, що не може розкривати будь-які деталі "задля безпеки цих людей" та задля шансів на успіх дипломатичних зусиль для їхнього звільнення.

За інформацією польських ЗМІ, серед заручників у Газі можуть бути троє польських громадян. Також відомо, що серед заручників є громадяни Румунії.

Нагадаємо, невдовзі після ескалації на Близькому Сході та скасування багатьох авіарейсів Польща організувала евакуацію своїх громадян з Ізраїлю військово-транспортними літаками.

Тоді вивезли близько 1500 осіб – громадян Польщі та інших країн.