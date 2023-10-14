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Польща завершила евакуацію з Ізраїлю: вивезли 1500 поляків та громадян інших країн

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Субота, 14 жовтня 2023, 16:06

Польща оголосила про завершення операції з евакуації своїх громадян, які висловили бажання виїхати з Ізраїлю у зв’язку з війною. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомили на сторінці Генштабу Польщі, оскільки евакуаційні рейси з Тель-Авіва виконували військово-транспортними літаками.

У рамках операції, яку назвали NEON, польські військові забрали з Ізраїлю 1504 осіб – громадян Польщі, а також громадян інших держав. 

Евакуаційні рейси цього тижня організувала також Франція та інші європейських країни, оскільки низка компаній призупинили сполучення з Тель-Авівом і вилетіти звичайними комерційними авіарейсами стало складніше.

МЗС Британії у четвер оголосило про евакуацію родин британських дипломатів з Ізраїлю як "запобіжний захід".

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