Польща завершила евакуацію з Ізраїлю: вивезли 1500 поляків та громадян інших країн
Субота, 14 жовтня 2023, 16:06
Польща оголосила про завершення операції з евакуації своїх громадян, які висловили бажання виїхати з Ізраїлю у зв’язку з війною.
Як пише "Європейська правда", про це повідомили на сторінці Генштабу Польщі, оскільки евакуаційні рейси з Тель-Авіва виконували військово-транспортними літаками.
У рамках операції, яку назвали NEON, польські військові забрали з Ізраїлю 1504 осіб – громадян Польщі, а також громадян інших держав.
Operacja #NEON – zadanie wykonane! Żołnierze #WojskoPolskie ewakuowali z Izraela 1504 obywateli 🇵🇱 oraz osób z innych krajów.— Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) October 14, 2023
Drodzy pasażerowie cieszymy się, że jesteście bezpieczni!
✔️ Dziękujemy załogom transportowców za wysiłek i wytrwałość!
❗️Pozostajemy w gotowości❗️ pic.twitter.com/diDJxzZmlf
Евакуаційні рейси цього тижня організувала також Франція та інші європейських країни, оскільки низка компаній призупинили сполучення з Тель-Авівом і вилетіти звичайними комерційними авіарейсами стало складніше.
МЗС Британії у четвер оголосило про евакуацію родин британських дипломатів з Ізраїлю як "запобіжний захід".
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