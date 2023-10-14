Польща завершила евакуацію з Ізраїлю: вивезли 1500 поляків та громадян інших країн

Польща оголосила про завершення операції з евакуації своїх громадян, які висловили бажання виїхати з Ізраїлю у зв’язку з війною.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили на сторінці Генштабу Польщі, оскільки евакуаційні рейси з Тель-Авіва виконували військово-транспортними літаками.

У рамках операції, яку назвали NEON, польські військові забрали з Ізраїлю 1504 осіб – громадян Польщі, а також громадян інших держав.

Operacja #NEON – zadanie wykonane! Żołnierze #WojskoPolskie ewakuowali z Izraela 1504 obywateli 🇵🇱 oraz osób z innych krajów.



Drodzy pasażerowie cieszymy się, że jesteście bezpieczni!



✔️ Dziękujemy załogom transportowców za wysiłek i wytrwałość!



❗️Pozostajemy w gotowości❗️ pic.twitter.com/diDJxzZmlf — Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) October 14, 2023

Евакуаційні рейси цього тижня організувала також Франція та інші європейських країни, оскільки низка компаній призупинили сполучення з Тель-Авівом і вилетіти звичайними комерційними авіарейсами стало складніше.

МЗС Британії у четвер оголосило про евакуацію родин британських дипломатів з Ізраїлю як "запобіжний захід".

Читайте докладну статтю про те, як теракти в Ізраїлі змінюють політику ЄС щодо регіону та що робити Україні.