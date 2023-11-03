Серед заручників ХАМАС – 6 громадян Румунії 

Серед захоплених бойовиками ХАМАС заручників під час нападу на Ізраїль – шестеро громадян Румунії.

Як повідомляє Digi24, про це оголосили в МЗС Румунії, пише "Європейська правда".

Міністерство закордонних справ повідомило, що Бухаресту відомо про шістьох громадян Румунії серед заручників ХАМАС, яких бойовики вивезли до сектора Гази під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.

"На основі інформації від ізраїльських органів влади, ще двоє осіб з подвійним громадянством – Румунії та Ізраїлю, які проживали в Ізраїлі, є заручниками у секторі Гази. МЗС вимагає звільнення усіх заручників, у тому числі шістьох осіб з подвійним громадянством Румунії та Ізраїлю, яких утримують у секторі Гази", – заявили у румунському МЗС.

Нагадаємо, Франція підтвердила загибель 35 своїх громадян внаслідок нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль та двох дітей з французьким громадянством у секторі Гази.

Президент США Джо Байден заявив у середу, що Ізраїль і бойовики ХАМАС повинні призупинити бойові дії задля звільнення заручників, але не підтримав повне припинення вогню.

У п’ятницю з сектора Гази випустили ще одну групу осіб, які є іноземцями або мають подвійне громадянство, серед них і близькі родичі першого міністра Шотландії.