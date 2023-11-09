Польша подтвердила, что среди заложников ХАМАС есть польские граждане

Польша подтвердила, что среди захваченных боевиками ХАМАС заложников есть граждане Польши.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом сказал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время общения с журналистами в Париже.

Рау сообщил, что среди людей, которых боевики ХАМАС забрали с собой в сектор Газы после нападения на Израиль 7 октября, есть граждане Польши.

Он отметил, что не может раскрывать какие-либо детали "ради безопасности этих людей" и ради шансов на успех дипломатических усилий для их освобождения.

По информации польских СМИ, среди заложников в Газе могут быть трое польских граждан. Также известно, что среди заложников есть граждане Румынии.

Напомним, вскоре после эскалации на Ближнем Востоке и отмены многих авиарейсов Польша организовала эвакуацию своих граждан из Израиля военно-транспортными самолетами.

Тогда вывезли около 1500 человек – граждан Польши и других стран.