В уряді Німеччини вважають пріоритетними витрати на оборону

Німецький уряд має намір серйозно поставитися до цілей НАТО щодо витрат країн-членів Альянсу на свою оборону у вигляді 2% валового внутрішнього продукту (ВВП).

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер під час свого візиту до Латвії, повідомляє DPA.

За його словами, Берлін може піти на подальші скорочення державного бюджету, але витрати на оборону мають бути пріоритетними перед іншими сферами.

"Це великі виклики, тому що наші бюджети доведеться реструктурувати в найближчі роки. Це також призводить до конкуренції між різними добрими намірами", – сказав Лінднер.

"Але зараз ми повинні визначити пріоритет – це зміцнення нашого Альянсу та національної обороноздатності", – наголосив він.

Німеччина створила спеціальний фонд у розмірі 100 мільярдів євро для усунення основних недоліків у своїй армії після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Втім, міністр пообіцяв, що Німеччина виконає цільовий показник у 2% навіть після того, як цей фонд буде вичерпано.

Лінднер також наголосив, що цей рівень витрат є важливою передумовою для забезпечення того, щоб Німеччина мала "дуже велику, боєздатну армію", а також могла зробити свій внесок в оборону НАТО в цілому.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про важливість зміцнення армії країни для здатності відбити потенційну агресію.

Перед цим він закликав до нового менталітету в суспільстві перед лицем криз, подібних до кризи на Близькому Сході – на його думку, існує небезпека війни в Європі.

Нагадаємо, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що з огляду на очевидну радість президента РФ Владіміра Путіна у зв’язку з подіями на Близькому Сході, ЄС ще уважніше відстежує ситуацію в Україні.