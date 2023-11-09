Министр обороны Германии считает, что страна должна стать "хребтом" для безопасности Европы

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что в новых реалиях безопасности его страна должна взять на себя основную ответственность в обеспечении безопасности Европы.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит Bild.

Представляя руководящие принципы политики в сфере обороны, Писториус отметил, что с открытым нападением России на Украину ситуация с безопасностью в Европе радикально изменилась.

"Как страна с наибольшим населением и крупнейшей экономикой в центре Европы, Германия должна быть "хребтом" политики сдерживания и коллективной защиты в Европе", – заявил Борис Писториус.

В представленных принципах формулируют основные задачи для Бундесвера на ближайшие годы, которые должны заложить основу для "эффективного, боеспособного Бундесвера в будущем". Это охватывает вопросы личного состава, организационной системы, инфраструктуры, финансирования, закупок.

Ранее сообщалось, что немецкое правительство намерено серьезно отнестись к целям НАТО по расходам стран-членов Альянса на свою оборону в виде 2% валового внутреннего продукта.

Министр обороны Финляндии Антти Хакканен высказал мнение, что европейским государствам стоит перенять финскую модель поддержания обороноспособности страны, увеличив численность вооруженных сил и запасы боеприпасов, чтобы быть способными противостоять рискам со стороны России.

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс подчеркивал, что страны ЕС и НАТО должны увеличить свои мощности оборонной промышленности, чтобы производить необходимое вооружение для себя и для Украины.