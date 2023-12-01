У Литві вважають, що РФ ще не готова до війни проти Заходу

Голова комітету Сейму Литви з національної безпеки і оборони Лаурінас Кащюнас вважає, що Росія не готова до конвенційної війни проти країн Заходу, і їй знадобиться п'ять-сім років, щоб відновити свої можливості після вторгнення в Україну.

Його заяву наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

"Я згоден із тими, хто каже, що Росія не готова до великої дивізійної конвенційної війни, їй знадобиться кілька років, щоб відновити свої потужності, особливо якщо буде встановлено якесь перемир'я за їхніми правилами", – сказав Кащюнас під час виступу у Сеймі.

Водночас, за його словами, можливі інші гібридні сценарії, такі як вторгнення без наміру окупації або напади на стратегічні об'єкти.

"Гібридне поле, сіра зона, вторгнення без мети окупації, сценарії ХАМАСу, які ми бачили в Ізраїлі, диверсії проти стратегічних об'єктів", – додав литовський депутат.

Раніше глава литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс заявляв, що напад Росії на країни Балтії та інших членів НАТО – лише питання часу.

З ним не погодився литовський президент Гітанас Науседа, який закликав Ландсбергіса "присісти і заспокоїтися".

Тим часом президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що Москва справді може почати агресію проти країн східного флангу НАТО у майбутньому, якщо сприйме розв'язку у війні в Україні як свою перемогу.