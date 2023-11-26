Президент Латвії прокоментував слова голови СЗР України про плани РФ напасти на країни Балтії

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс висловився щодо заяви голови Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка про те, що Росія планує підготуватися до майбутньої агресії проти країн Балтії.

Як пише "Європейська правда", про це глава балтійської держави сказав в інтерв'ю Суспільному.

За його словами, він абсолютно переконаний, що судячи з того, що говорить російська пропаганда та деякі російські офіційні особи, РФ мріє відновити Російську імперію, не тільки коли мовиться про країни Балтії, Молдову чи Казахстан, але й також і про Фінляндію.

"Вони не говорять про Радянський Союз, оскільки мріють про Російську імперію 19-го століття", – зазначив Рінкевичс.

Президент Латвії вказав, що на самітах НАТО в Мадриді та Вільнюсі були рішення про збільшення кількості військ НАТО, а також запевнив, що в Альянсі не сприймають речі легковажно.

"На цю мить ми бачимо, що це дійсно буде стратегічною метою Росії, якщо вони вважатимуть, що перемогли в Україні. Не обов'язково, що переможуть, але вважатимуть, що перемогли, і тоді, ймовірно, виникне спокуса перевірити стійкість НАТО на міцність. Але саме тому ми робимо все можливе, щоб підготуватися", – заявив Рінкевичс.

Він відзначив, що союзники багато чому навчилися з досвіду України, і на разі Латвія має час, щоб посилити присутність НАТО та свою оборону.

Раніше спікер Сейму Латвії Дайга Мієріня назвала російську агресію глобальною загрозою, відповідь на яку також має бути глобальною.

Перед цим президент Латвії заявив, що Росія планує тривалу війну в Україні, і "важливо боротися за міжнародний мир і мир в Європі, тому що якщо ми зупинимо Росію в Україні, то Росія не зможе кинути виклик іншим країнам".

Водночас головнокомандувач литовської армії Вальдемарас Рупшис заявив, що прямої військової загрози для країни наразі немає, коментуючи застереження міністра закордонних справ Габріелюса Ландсбергіса про можливість нападу РФ.