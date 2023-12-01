В Литве считают, что РФ еще не готова к войне против Запада

Председатель комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас считает, что Россия не готова к конвенционной войне против стран Запада, и ей понадобится пять-семь лет, чтобы восстановить свои возможности после вторжения в Украину.

Его заявление приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

"Я согласен с теми, кто говорит, что Россия не готова к большой дивизионной конвенционной войне, ей понадобится несколько лет, чтобы восстановить свои мощности, особенно если будет установлено какое-то перемирие по их правилам", – сказал Кащюнас во время выступления в Сейме.

В то же время, по его словам, возможны другие гибридные сценарии, такие как вторжение без намерения оккупации или нападения на стратегические объекты.

"Гибридное поле, серая зона, вторжение без цели оккупации, сценарии ХАМАС, которые мы видели в Израиле, диверсии против стратегических объектов", – добавил литовский депутат.

Ранее литовский министр Габриэлюс Ландсбергис в интервью заявлял, что нападение России на страны Балтии и других членов НАТО – лишь вопрос времени.

С ним не согласился литовский президент Гитанас Науседа, который призвал Ландсбергиса "сесть и успокоиться.

Между тем президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что Москва действительно может начать агрессию против стран восточного фланга НАТО в будущем, если воспримет развязку в войне в Украине как свою победу.