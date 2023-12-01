Польща продовжила контроль на кордоні зі Словаччиною до 2 січня

Міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Павел Шефернакер продовжив контроль на кордоні зі Словаччиною, запроваджений для стримування міграційного тиску, на ще 30 днів – до 2 січня 2024 року.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні польського МВС.

Продовження прикордонного контролю між Польщею та Словаччиною, як стверджується, потрібне "з метою забезпечення внутрішньої безпеки та громадського порядку, пов'язаного з виникненням серйозної загрози нелегальної імміграції".

Контроль на кордоні зі Словаччиною Польща вперше запровадила 4 жовтня як надзвичайний захід відповідно до правил функціонування Шенгенської зони. Його кілька разів продовжували, востаннє – до 3 грудня.

Усього такі посилені заходи перевірки у Шенгенській зоні можуть тривати не більш як два місяці, тому після січня можуть бути припинені.

Загалом майже половина з 27 країн-членів ЄС в останні місяці відновили тимчасові перевірки на внутрішніх кордонах, що є відхиленням від нормального режиму безвізового пересування, який діє в Шенгенській зоні.

Уряди деяких країн Європейського Союзу занепокоєні тим, що все більший тиск через так званий балканський міграційний маршрут, який веде із Сербії до Угорщини, вимагає більш жорсткої реакції з боку країн регіону.